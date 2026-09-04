Работа аэропорта Берлина ограничивали из-за потенциально опасного вещества

В аэропорту "Берлин-Бранденбург" (BER) была объявлена тревога из-за "неидентифицированного вещества".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Полиция эвакуировала людей из зоны общего доступа терминала 1 аэропорта "Берлин-Бранденбург" (BER).

По информации полиции, женщина сообщила в дежурном пункте федеральной полиции, что имеет при себе опасное вещество.

"Нельзя было исключить возможность опасности от неизвестного вещества", – отметил пресс-секретарь. Именно поэтому была объявлена тревога в связи с опасными веществами. Он не предоставил никаких дополнительных подробностей.

Администрация аэропорта подтвердила инцидент: "Из-за подозрения на наличие опасного вещества федеральная полиция объявила тревогу в связи с опасными веществами примерно в 17:45", – заявил представитель аэропорта.

Самолеты, которые уже были готовы к вылету, смогли взлететь по расписанию, а те, что находились на подлете, все же смогли приземлиться. Однако пассажирам не разрешалось покидать закрытую для публики зону после приземления в течение как минимум двух часов.

Напомним, ранним утром 13 августа в аэропорту столицы Молдовы Кишинева объявили эвакуацию после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

В середине июля из-за ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали главный вокзал Праги, а в Литве – несколько объектов в Вильнюсе и Каунасе.