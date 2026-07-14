Головний вокзал Праги евакуювали через повідомлення про "бомбу"

У вівторок вранці поліція Праги евакуювала головний вокзал міста після отримання анонімного повідомлення про вибуховий пристрій; піротехнічна перевірка не виявила загроз.

Про це повідомило видання Denik, пише "Європейська правда".

Поліція розпочала евакуацію вокзалу в чеській столиці ще до 08:00 ранку через анонімне повідомлення про вибуховий пристрій. За півтори години правоохоронці повідомили, що піротехніки не виявили жодних загроз.

Через небезпеку поліція перекрила вулицю Вілсона, якою проходить магістраль навколо вокзалу. Менш ніж на годину також призупинявся рух потягів.

Особі, яка повідомила про бомбу, загрожує до трьох років позбавлення волі. Поліція встановлює особу зловмисника.

У червні школи Литви три дні поспіль отримували повідомлення про "замінування".

Наприкінці квітня фальшиві повідомлення про "замінування" масово отримали школи у Чорногорії.

Восени 2025 року у Польщі затримали ймовірних винуватців сотень повідомлень про нібито закладену вибухівку.