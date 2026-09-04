Франция выделяет миллиард евро на помощь фермерам

Французское правительство выделит 1 млрд евро на комплексную программу помощи фермерским хозяйствам, пострадавшим от экстремальной жары, засухи и пожаров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Представленный в пятницу, 4 сентября, министром сельского хозяйства Анни Женевар план CASI ("Климат, адаптация, засуха, пожары") содержит 14 мер, направленных на восстановление производства и преодоление кризиса в агросекторе.

План предусматривает компенсации в рамках программы национальной солидарности (ISN) – программы, которая покрывает часть потерь урожая, вызванных климатическими катаклизмами.

Кроме того, правительство создает фонд восстановления сельского хозяйства, который будет находиться под контролем префектов. Он сможет финансировать закупку кормов, кормовых культур, семян, саженцев и, в более широком смысле, расходы, необходимые для восстановления производства в наиболее пострадавших хозяйствах.

Часть средств фонда будет зарезервирована для хозяйств, пострадавших от пожаров. Государство также планирует организовать перевозку соломы и кормов между регионами, а в случае недостаточности запасов во Франции – обратиться за помощью к другим европейским странам.

Согласно плану, хозяйства, понесшие убытки, смогут получить льготы по уплате земельного налога на незастроенные участки.

Также правительство продлевает действие специальной программы по закупке азотных удобрений. Она будет продлена до 31 декабря 2026 года вместо первоначального срока 30 сентября.

Во Франции заявили, что климатический и сельскохозяйственный кризис в этом году имел "исключительные масштабы". С мая температура превышала сезонные нормы на 3,8°C. По состоянию на 27 августа, по данным VigiEau, 101 департамент Франции пострадал от засухи, а 62 находились в кризисном состоянии.

Потери урожая достигали 50% и более в нескольких регионах, а в отдельных районах – от 70% до 80%. Одновременно пострадали зерновые культуры, огородничество, виноградарство, животноводство и пастбища.

По оценкам Национальной федерации профсоюзов фермеров, общие убытки сельского хозяйства во Франции превысят 10 млрд евро.

Сообщалось, что Франция в сентябре готовится к новой волне жары, во время которой на юго-западе страны температура воздуха в выходные может достичь 40°C.

За лето Франция пережила три волны жары. На юге во многих местах боролись с лесными пожарами. Уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Министр охраны окружающей среды Франции Моник Барбу прогнозирует, что убытки от засухи для страны составят от 10 до 15 млрд евро.