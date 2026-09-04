У Польщі центри рекрутингу розсилають полякам мобілізаційні картки

У Польщі військові центри рекрутингу надсилають полякам мобілізаційні картки – вони надходять насамперед солдатам резерву, однак їх можуть отримати й цивільні особи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Мобілізаційна картка видається в мирний час. Це інформаційний документ, що підтверджує присвоєння мобілізаційного призначення конкретній особі, в якому вказано підрозділ та місце, куди необхідно негайно з’явитися, але лише у разі оголошення мобілізації або початку війни.

Представники Центрального військового центру рекрутингу запевняють, що ця процедура є стандартною і проводиться щороку.

Мобілізаційні картки надсилаються насамперед солдатам резерву, але їх можуть отримати також фахівці з ключових для армії галузей, зокрема лікарі, ІТ-фахівці чи логісти.

Картки можуть також надходити до окремих цивільних осіб, які в разі мобілізації чи війни могли б надавати підтримку збройним силам, наприклад, у виконанні завдань, пов’язаних з енергетикою, транспортом, зв’язком або адміністрацією. Подібні заходи стосуються також співробітників силових структур.

Військо надсилає мобілізаційні картки, щоб заздалегідь розподілити частину людей на конкретні завдання – так, щоб у кризовій ситуації не довелося організовувати це з нуля.

Як повідомлялося, переважна більшість литовців – 76% – підтримують запровадження загальної військової повинності до 2030 року.

Нещодавно стало відомо, що Австрія планує продовжити військову службу з шести до дев'яти місяців, щоб адаптуватися до безпекової ситуації, яка змінилася через війну Росії проти України.