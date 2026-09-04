В Польше центры рекрутинга рассылают гражданам мобилизационные карточки

В Польше военные центры рекрутинга рассылают полякам мобилизационные карточки – в первую очередь их получают солдаты резерва, однако их могут прислать и гражданским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Мобилизационная карточка выдается в мирное время. Это информационный документ, подтверждающий присвоение мобилизационного назначения конкретному лицу, в котором указано подразделение и место, куда необходимо немедленно явиться, но только в случае объявления мобилизации или начала войны.

Представители Центрального военного центра рекрутинга уверяют, что эта процедура является стандартной и проводится ежегодно.

Мобилизационные карточки отправляют в первую очередь солдатам резерва, но их могут получить также специалисты ключевых для армии отраслей, в частности врачи, IT-специалисты или логисты.

Карточки могут также приходить отдельным гражданским лицам, которые в случае мобилизации или войны могли бы оказывать поддержку вооруженным силам, например, при выполнении задач, связанных с энергетикой, транспортом, связью или администрацией. Подобные меры касаются также сотрудников силовых структур.

Военные рассылают мобилизационные карточки, чтобы заранее распределить часть людей на конкретные задачи – так, чтобы в кризисной ситуации не пришлось организовывать это с нуля.

Как сообщалось, подавляющее большинство литовцев – 76% – поддерживают введение всеобщей воинской повинности к 2030 году.

Недавно стало известно, что Австрия планирует продлить военную службу с шести до девяти месяцев, чтобы адаптироваться к ситуации с безопасностью, изменившейся из-за войны России против Украины.