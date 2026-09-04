Еврокомиссия к концу сентября подготовит проект механизма ограничений в ходе расширения ЕС

В конце сентября Европейская комиссия должна представить свои предложения по ограничениям и предохранительным механизмам для новых членов Евросоюза.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн перед началом неформального заседания министров по делам ЕС 4 сентября.

Еврокомиссия до конца сентября разработает предложения по ограничениям для новых членов ЕС.

"Мы проведем дискуссию между государствами-членами относительно предохранительных механизмов в процессе вступления, а впоследствии здесь также будет еврокомиссар Макграт (Майкл Макграт, еврокомиссар по вопросам юстиции. – Ред.), чтобы поговорить о безопасности и демократии", – заявил Бирн.

Он сообщил, что Европейская комиссия представит предложения относительно предохранительных механизмов ближе к концу месяца.

"Тем временем, я считаю, министрам полезно обсудить, где именно они видят необходимые предохранители – и по сути, это станет частью договора о вступлении", – подчеркнул ирландский министр.

Он добавил, что именно "обсуждение предохранительных механизмов на самом деле является ключевой частью процесса вступления для Черногории".

Как сообщала "Европейская правда", ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос представила четыре направления изменений в процессе расширения ЕС – внутренние реформы блока, усиленные демократические гарантии, постепенная интеграция и переходные меры.

Напомним, Еврокомиссия работает над предложениями по реформированию процесса расширения ЕС в ответ на идеи государств-членов, а также для того, чтобы избежать возложения бремени новых гарантий исключительно на Черногорию – страну-кандидата с самым высоким уровнем евроинтеграции.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц предложил создать статус "ассоциированного членства" для Украины.