Британія зменшує кількість військових навчань для економії коштів

Колективні навчання для підрозділів, що базуються у Великій Британії, будуть скорочені через бюджетні обмеження.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

За даними джерела в британському Міністерстві оборони, армії наказано припинити "необов’язкові" навчання задля економії коштів.

Армія продовжуватиме тренувати солдатів, які готуються до передислокації або вже перебувають у таких місіях – наприклад, підрозділи, відправлені до Естонії, на Фолклендські острови чи на Кіпр.

Однак підрозділам, що перебувають у Великій Британії та не готуються до конкретного розгортання, було наказано скоротити колективні навчальні вправи через фінансові труднощі.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, серед скасованих навчань – ті, що передбачають використання танків та вертольотів Apache.

В армії не заперечували цих скорочень, зазначивши, що пріоритет надається режиму підготовки, розробленому з урахуванням уроків війни в Україні, зокрема щодо ведення війни з використанням безпілотників та модернізації.

"Наше навчання триває, і ми надаємо пріоритет заходам, які найбезпосередніше сприяють боєготовності, розгортанню та оперативній ефективності", – зазначив речник британської армії.

Це відбувається на тлі тиску на прем’єр-міністра Енді Бернема з вимогою збільшити видатки на оборону. Британський уряд планує збільшити оборонні витрати до 2,5% ВВП до наступного року, але зазнає дедалі більшого тиску з вимогою досягти позначки у 3% до кінця десятиліття.

Днями канцлер скарбниці Великої Британії Джон Гілі заявив, що він прокладе "чіткий шлях" до збільшення видатків на оборону на весняному огляді витрат уряду, на тлі спекуляцій щодо того, коли країна досягне цільових показників НАТО.

Заяви міністра з’явилися на тлі коментарів президента США Дональда Трампа про можливість перегляду позиції Вашингтона щодо суверенітету Британії над Фолклендськими островами, які ЗМІ пов’язують з тиском на Лондон через недостатні видатки на оборону.