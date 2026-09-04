Британия сокращает количество военных учений в целях экономии

Коллективные учения для подразделений, базирующихся в Великобритании, будут сокращены из-за бюджетных ограничений.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

По данным источника в британском Министерстве обороны, армии приказано прекратить "необязательные" учения в целях экономии средств.

Армия будет продолжать обучать солдат, которые готовятся к передислокации или уже участвуют в таких миссиях – например, подразделения, направленные в Эстонию, на Фолклендские острова или на Кипр.

Однако подразделениям, находящимся в Великобритании и не готовящимся к конкретному развертыванию, было приказано сократить коллективные учебные учения из-за финансовых трудностей.

Согласно сообщениям СМИ, среди отмененных учений – те, которые предусматривают использование танков и вертолетов Apache.

В армии не отрицали этих сокращений, отметив, что приоритет отдается режиму подготовки, разработанному с учётом уроков войны в Украине, в частности в отношении ведения войны с использованием беспилотников и модернизации.

"Наша подготовка продолжается, и мы уделяем приоритетное внимание мероприятиям, которые наиболее непосредственно способствуют боеготовности, развертыванию и оперативной эффективности", – отметил представитель британской армии.

Это происходит на фоне давления на премьер-министра Энди Бернема с требованием увеличить расходы на оборону. Британское правительство планирует увеличить оборонные расходы до 2,5% ВВП к следующему году, но испытывает все большее давление с требованием достичь отметки в 3% к концу десятилетия.

На днях министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что он проложит "четкий путь" к увеличению расходов на оборону в ходе весеннего обзора государственных расходов, на фоне спекуляций о том, когда страна достигнет целевых показателей НАТО.

Заявления министра прозвучали на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о возможности пересмотра позиции Вашингтона в отношении суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами, которые СМИ связывают с давлением на Лондон из-за недостаточных расходов на оборону.