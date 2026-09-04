Литва усиливает проверки российского зерна на фоне подозрений, что оно украдено из Украины

Литва усиливает проверки российского зерна, транспортируемого через порт Клайпеда, после того как некоторые компании возобновили обработку этого груза.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Мажейка, передает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Мажейка отметил, что поручил Государственной продовольственной и ветеринарной службе проверять продовольственное зерно российского происхождения, которое транзитом проходит через Литву, хотя ранее такая процедура не была обязательной.

Служба уже взяла образцы из партии зерна на таможенном складе в Клайпеде для лабораторного анализа во Франции с целью проверки его происхождения. Результаты ожидаются через две-три недели.

Айсте Приелгаускайте, пресс-секретарь службы, отметила, что власти расследуют, не могло ли зерно, задекларированное как российское, на самом деле происходить из Украины и быть транспортированным через Калининградскую область России.

"Вопрос заключается в том, не является ли заявленное российское зерно на самом деле зерном украинского происхождения. Оно может оказаться не российским, как указано в декларации. Оно может быть похищено", – сказала она.

Приелгаускайте отметила, что расследование может касаться не только неточных деклараций, но и возможного незаконного присвоения украинского зерна, что делает этот вопрос политически чувствительным.

Мажейка заявил, что Россия может пытаться экспортировать украинское зерно через латвийские и литовские порты.

"Вчера у меня состоялась удаленная встреча с украинским министром, и он сообщил мне, что, по данным их разведок, Россия будет пытаться экспортировать через Латвию около 1,5 миллиона тонн зерна", – сказал Мажейка. Часть зерна уже находится в латвийских портах и, вероятно, может быть перевезена через литовскую инфраструктуру, добавил он.

Министр также поручил провести проверки всего продовольственного зерна, транспортируемого через Литву, отметив, что кормовое зерно уже подвергалось проверкам, а продовольственное – нет.

"Если мы увидим, что нужны более строгие меры, мы готовы их принять", – сказал Мажейка.

Руководитель Клайпедского порта Алгис Латакас подтвердил в четверг, что в порту обрабатывается зерно, задекларированное как российское. По его словам, за первые восемь месяцев года было обработано около 47 тысяч тонн.

Латакас отметил, что груз поступает из Калининградской области, а не с материковой России, и состоит преимущественно из кукурузы. Поскольку на эти товары в настоящее время не распространяются санкции, у властей нет правовых оснований для их блокировки, добавил он.

Как сообщалось, латвийская партия "Национальное объединение", входящая в коалицию, предлагает запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения, а также хранение этих грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров предоставить дополнительные пакеты поддержки в преддверии зимы, а также принять немедленные меры для преодоления последствий российских атак на экспорт зерна из Украины.