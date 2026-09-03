У Латвії закликали заборонити транзит російського зерна і кормів через країну

Латвійська партія "Національне об’єднання", яка входить в коаліцію, пропонує заборонити транзит через Латвію сільськогосподарської продукції та кормів російського та білоруського походження, а також зберігання цих вантажів у латвійських портах, на митних складах та у вільних економічних зонах.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Національне об’єднання" внесло цю пропозицію на обговорення з коаліційними партнерами 7 вересня.

На думку партії, хоча Латвія зробила важливий крок, заборонивши імпорт сільськогосподарської продукції з держав-агресорів, вантажі російського та білоруського походження, як і раніше, можуть використовувати латвійську інфраструктуру для транзиту та зберігання. "Національне об’єднання" вважає, що це створює як економічні ризики, так і ризики для безпеки.

Депутат Сейму від "Національного об’єднання" Яніс Еглітіс підкреслює, що в умовах триваючої повномасштабної війни Росії проти України латвійські порти та залізниця повинні працювати в економічних інтересах Латвії та її союзників, а не Росії та Білорусі.

У "Національному об’єднанні" заявляють, що Росія використовує потоки продовольчих і сільськогосподарських товарів як інструмент економічного тиску, водночас намагаючись зберегти свій вплив на європейських ринках. Участь Латвії в обслуговуванні цих вантажів означає також отримання економічної вигоди від експорту держав-агресорів, зазначає партія.

Раніше прем'єр-міністр Андріс Кулбергс доручив перевірити походження транзитного зерна в латвійських портах. 4 вересня о 8-й годині ранку відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів: на засіданні відповідальні міністерства та установи повинні будуть звітувати про обсяги та походження вантажів.

Російські експортери зерна почали перенаправляти поставки з портів Чорного та Азовського морів до Балтійського моря на тлі українських атак на судна та портову інфраструктуру, повідомило раніше агентство Reuters. Російські експортери дедалі частіше звертають увагу на порти країн Балтії – насамперед Латвії. Очікується, що у вересні обсяг перевезень різко зросте.

Нещодавно міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже пояснила російські атаки на українську зернову інфраструктуру бажанням РФ заморити світ голодом.

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими, а також вжити негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України.