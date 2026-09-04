У Німеччині засудили фотографів, які робили підпали, щоб отримати ексклюзивний контент

У Німеччині регіональний суд Дессау-Росслау в Саксонії-Ангальт засудив двох фотокореспондентів до тюремного ув’язнення за численні випадки підпалів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Суд визнав доведеним, що ці двоє чоловіків підпалювали порожні будівлі, лісові масиви та сільськогосподарські угіддя в районі Біттерфельд-Вольфен та прилеглих територіях у період з липня по вересень 2025 року. Як стверджується, вони мали намір знімати та продавати ексклюзивні відео та фотографії операцій з гасіння пожеж.

Чоловіки, віком 23 та 33 роки, працювали як фрілансери і не були штатними співробітниками жодної редакції. Старший із двох фотографів був засуджений до загального терміну ув’язнення в один рік та одинадцять місяців за шість епізодів підпалу; цей вирок було призначено умовно.

Під час судового розгляду між судом та чоловіком було досягнуто угоди, в рамках якої він значною мірою визнав висунуті звинувачення.

За словами речника суду, молодшому чоловікові було призначено покарання у вигляді шести років та восьми місяців позбавлення волі за сім злочинів. Ці вироки ще не набрали юридичної сили.

За даними суду, пожежі завдали матеріальних збитків "на суму, що значно перевищує шість цифр".

Чоловіки родом із Біттерфельд-Вольфена та Цьорбіга в окрузі Ангальт-Біттерфельд. Прокуратура звинуватила обох у підпалі загалом у 17 випадках. Їм інкримінується те, що вони усвідомлювали можливість отримання травм рятувальниками під час цих дій. Пожежі були навмисно влаштовані таким чином, щоб полум’я швидко поширювалося та ускладнювало гасіння.

Судовий процес розпочався ще в березні цього року, але неодноразово відкладався. Фотографів заарештували у вересні 2025 року після того, як їх затримали правоохоронці в Рагуні після пожежі в будівлі занедбаної залізничної станції.

У Хорватії у серпні затримали чотирьох людей, яких підозрюють у навмисному підпалі десяти пожеж у районі міста Задар; суддя обрав їм запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення строком на один місяць.

У Греції від початку року здійснили понад 300 арештів у зв’язку з підпалами, що у підсумку призвели до серйозних пожеж.