В Германии осудили фотографов, устраивавших поджоги ради эксклюзивного контента

В Германии региональный суд Дессау-Росслау в Саксонии-Анхальт приговорил двух фотокорреспондентов за многочисленные случаи поджогов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Суд признал доказанным, что эти двое мужчин поджигали пустующие здания, лесные массивы и сельскохозяйственные угодья в районе Биттерфельд-Вольфен и прилегающих территориях в период с июля по сентябрь 2025 года. Как утверждается, они намеревались снимать и продавать эксклюзивные видео и фотографии операций по тушению пожаров.

Мужчины в возрасте 23 и 33 лет работали фрилансерами и не были штатными сотрудниками ни одной редакции. Старший из двух фотографов был приговорен к общему сроку лишения свободы в один год и одиннадцать месяцев за шесть эпизодов поджога; этот приговор был назначен условно.

В ходе судебного разбирательства между судом и мужчиной было достигнуто соглашение, в рамках которого он в значительной степени признал выдвинутые обвинения.

По словам представителя суда, младшему мужчине было назначено наказание в виде шести лет и восьми месяцев лишения свободы за семь преступлений. Эти приговоры еще не вступили в законную силу.

По данным суда, пожары нанесли материальный ущерб "на сумму, значительно превышающую шесть цифр".

Мужчины родом из Биттерфельд-Вольфена и Цёрбига в округе Анхальт-Биттерфельд. Прокуратура обвинила обоих в поджоге в общей сложности в 17 случаях. Им инкриминируется то, что они осознавали возможность получения травм спасателями во время этих действий. Пожары были умышленно устроены таким образом, чтобы пламя быстро распространялось и затрудняло тушение.

Судебный процесс начался ещё в марте этого года, но неоднократно откладывался. Фотографов арестовали в сентябре 2025 года после того, как их задержали правоохранители в Рагуне после пожара в здании заброшенной железнодорожной станции.

В Хорватии в августе задержали четырех человек, которых подозревают в умышленном поджоге десяти пожаров в районе города Задар; судья избрал им меру пресечения в виде предварительного заключения сроком на один месяц.

В Греции с начала года провели более 300 арестов в связи с поджогами, которые в итоге привели к серьезным пожарам.