У Хорватії чотирьом підозрюваним у підпалі пожеж призначили місяць попереднього арешту

У Хорватії затримали чотирьох людей, яких підозрюють у навмисному підпалі десяти пожеж у районі міста Задар; суддя обрав їм запобіжний захід у вигляді попереднього ув’язнення строком на один місяць.

Про це пише Index, передає "Європейська правда".

Як зазначається, четверо підозрюваних проведуть місяць під попереднім арештом після того, як слідчий суддя Окружного суду в Задарі Хрвоє Віскович підтвердив, що наразі існує достатній рівень підозри, щоб обґрунтувати утримання під вартою.

"Чотирьох підозрюваних затримано за підозрою у скоєнні тяжкого злочину проти громадської безпеки, що карається позбавленням волі на строк від одного до десяти років", – сказав він.

Попереднє ув’язнення призначили з кількох причин. Для трьох підозрюваних суд встановив ризик впливу на свідків, а для всіх чотирьох – ризик повторного скоєння злочину. Одного із затриманих, який, як зазначається, окрім хорватського, має також сербське громадянство, також залишили під вартою через ризик втечі.

Суддя зазначив, що підозрювані активно захищалися та частково визнали свою причетність до деяких інкримінованих їм дій.

"Вони частково визнали деякі з інкримінованих їм злочинів. Наразі мотиву немає. Підпал сухої трави на узбіччі дороги – це абсолютно умисний вчинок. У цьому немає жодних сумнівів. Щодо того, чи вони домовилися, я наразі нічого сказати не можу", – зазначив він.

Розслідування триває, і не виключено можливу зміну кваліфікації злочинів. Суддя наголосив, що це лише початок розслідування. Протягом наступного місяця державна прокуратура проведе доказові процедури, щоб встановити повну картину подій та роль кожного підозрюваного.

"У всіх цих місцях необхідно провести аналіз причин виникнення пожежі; також потрібно проаналізувати їхній одяг на наявність слідів запалювальної речовини. Це все гіпотези. Наразі ми маємо лише той факт, що вони зізналися у підпалі за допомогою запальничок, і це все", – пояснив він.

Окрім цього, правоохоронці також проаналізують вміст вилучених мобільних телефонів.

Як зазначається, цю четвірку підозрюють у навмисному підпалі десяти пожеж 14 та 15 серпня. Ключовим для затримання стало повідомлення від очевидців, які помітили спробу підпалити траву біля дороги неподалік від Бенковаца. Вони самостійно загасили вогонь, запам'ятали номерні знаки та тип автомобіля і передали інформацію поліції.

Це дозволило правоохоронцям оперативно встановити місце перебування підозрюваних і затримати їх.

14 серпня писали, що поблизу хорватського Спліта на півдні країни гасили велику лісову пожежу, що частково зачепила житлові квартали; постраждали понад 30 людей.