У ЄС попередили Сербію щодо похорону воєнного злочинця: може зашкодити євроінтеграції

Високопосадовці кількох країн ЄС висловили попередження Сербії щодо планів похорону Ратко Младича, засудженого за воєнні злочини під час Боснійської війни; єврокомісарка з питань розширення Марта Кос дала зрозуміти, що це може вплинути на вступ Белграда до Євросоюзу.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Виступаючи перед журналістами в Дубліні в п'ятницю, єврокомісарка з питань розширення заявила, що те, як Сербія організує похорон Младича, стане випробуванням на її шляху до ЄС.

"Наразі в Сербії відбувається багато подій (...) і все це може вплинути на те, як держави-члени оцінюють Сербію", – сказала Кос.

За її словами, питання проведення похорону Младича розглядатиметься у контексті узгодженості дій Белграда із зовнішньою політикою та політикою безпеки ЄС, що є ключовою умовою для вступу до блоку.

З цього питання висловилися також посадовці кількох країн ЄС. Вони заявили, що державний похорон для воєнного злочинця буде неприйнятним кроком з боку Белграда.

"Це крок, що віддаляє Сербію від фундаментальних цінностей ЄС – поваги до людської гідності, прав людини та боротьби з безкарністю – і йде в протилежному напрямку від того, чого очікують від країни-кандидата в члени ЄС", – заявив міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево, додавши, що передав свою позицію сербському колезі.

"Я розумію, що насправді державні похорони не відбудуться, але цілком можливо, що високопосадовці вшанують пам’ять цієї людини. Це неприйнятно", – заявив журналістам міністр у справах Європи та оборони Ірландії Томас Бірн.

На початку цього тижня прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович попередив Сербію, що надання найвищих почестей засудженому воєнному злочинцю буде "еквівалентом того, щоб самостійно зачинити двері до Європейського Союзу".

Двоє посадовців ЄС повідомили Euronews, що плани щодо похорону Младича викликали занепокоєння в керівництві Євросоюзу, яке розглядає вступ країн Західних Балкан як стратегічний пріоритет для блоку.

За словами джерел, державні похорони Младича або будь-які вшанування з боку сербських посадовців неминуче послаблять підтримку Сербії на шляху до ЄС.

"Кожен, хто навіть замислюється над відкриттям кластера 3, двічі подумає. Навряд чи хтось захоче наполягати на цьому зараз", – сказав дипломат ЄС.

Младич, колишній військовий командир, відомий як "Боснійський м’ясник", помер минулого тижня, відбуваючи довічне ув’язнення в Гаазі.

Колишній генерал югославської армії був визнаний винним у злочинах проти людяності та геноциді під час війни 1990-х років у Боснії та Герцеговині. Частина сербських націоналістів, втім, вважають його героєм.

Після смерті Младича сербський президент Александар Вучич заявив, що якщо родина померлого захоче поховати його у Сербії, офіційний Белград забезпечить повне сприяння.