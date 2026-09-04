В ЕС предупредили Сербию о похоронах военного преступника: это может помешать евроинтеграции

Высокопоставленные чиновники нескольких стран ЕС высказали предупреждение Сербии относительно планов похорон Ратко Младича, осужденного за военные преступления во время Боснийской войны; еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос дала понять, что это может повлиять на вступление Белграда в Евросоюз.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

Выступая перед журналистами в Дублине в пятницу, еврокомиссар по вопросам расширения заявила, что то, как Сербия организует похороны Младича, станет испытанием на её пути в ЕС.

"Сейчас в Сербии происходит много событий (...) и все это может повлиять на то, как государства-члены оценивают Сербию", – сказала Кос.

По её словам, вопрос о проведении похорон Младича будет рассматриваться в контексте согласованности действий Белграда с внешней политикой и политикой безопасности ЕС, что является ключевым условием для вступления в блок.

По этому вопросу высказались также официальные лица нескольких стран ЕС. Они заявили, что государственные похороны военного преступника будут неприемлемым шагом со стороны Белграда.

"Это шаг, который отдаляет Сербию от фундаментальных ценностей ЕС – уважения к человеческому достоинству, прав человека и борьбы с безнаказанностью – и идет в направлении, противоположном тому, чего ожидают от страны-кандидата в члены ЕС", – заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, добавив, что донес свою позицию до сведения сербского коллеги.

"Я понимаю, что на самом деле государственные похороны не состоятся, но вполне возможно, что высокопоставленные правительственные чиновники почтят память этого человека. Это неприемлемо", – заявил журналистам министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бирн.

В начале этой недели премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович предупредил Сербию, что оказание высших почестей осужденному военному преступнику станет "эквивалентом того, чтобы самостоятельно закрыть дверь в Европейский Союз".

Два чиновника ЕС сообщили Euronews, что планы по поводу похорон Младича вызвали беспокойство в руководстве Евросоюза, которое рассматривает вступление стран Западных Балкан как стратегический приоритет для блока.

По словам источников, государственные похороны Младича или любые проявления уважения со стороны сербских чиновников неизбежно ослабят поддержку Сербии на пути в ЕС.

"Каждый, кто даже задумывается об открытии кластера 3, дважды подумает. Вряд ли кто-то захочет настаивать на этом сейчас", – сказал дипломат ЕС.

Младич, бывший военный командир, известный как "боснийский мясник", скончался на прошлой неделе, отбывая пожизненное заключение в Гааге.

Бывший генерал югославской армии был признан виновным в преступлениях против человечности и геноциде во время войны 1990-х годов в Боснии и Герцеговине. Часть сербских националистов, впрочем, считают его героем.

После смерти Младича сербский президент Александар Вучич заявил, что если семья покойного захочет похоронить его в Сербии, официальный Белград обеспечит полное содействие.