Укр Рус Eng

У Молдові починаються спільні з Румунією і США військові навчання

Новини — П'ятниця, 4 вересня 2026, 14:26 — Марія Ємець

У Молдові найближчі два тижні проходитимуть військові навчання "Вогняний щит", у яких беруть участь також румунські та американські військові.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

З 4 по 19 вересня у Молдові проходитимуть військові навчання "Вогняний щит" за участі військових з Молдови, Румунії та США. 

Навчання будуть проходити на території навчальних центрів в різних частинах країни. Метою є підвищення оперативної сумісності між арміями трьох країн. Керівну роль відіграватиме Молдова. 

У Міноборони Молдови повідомили, що у зв’язку з маневрами на дорогах можна буде бачити військову техніку. Перекидання будуть здійснювати переважно в нічний час. 

Навчання "Вогняний щит" проводяться щорічно з 2015 року. 

Фінляндія спрямує спецпризначенців до Гренландії для участі в навчаннях  Arctic Endurance під керівництвом Данії.

У Британії планують скоротити навчання для підрозділів, що базуються на території країни – через бюджетні обмеження. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова Румунія США
Реклама: