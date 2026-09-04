У Молдові починаються спільні з Румунією і США військові навчання
У Молдові найближчі два тижні проходитимуть військові навчання "Вогняний щит", у яких беруть участь також румунські та американські військові.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
З 4 по 19 вересня у Молдові проходитимуть військові навчання "Вогняний щит" за участі військових з Молдови, Румунії та США.
Навчання будуть проходити на території навчальних центрів в різних частинах країни. Метою є підвищення оперативної сумісності між арміями трьох країн. Керівну роль відіграватиме Молдова.
У Міноборони Молдови повідомили, що у зв’язку з маневрами на дорогах можна буде бачити військову техніку. Перекидання будуть здійснювати переважно в нічний час.
Навчання "Вогняний щит" проводяться щорічно з 2015 року.
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