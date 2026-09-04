У Молдові починаються спільні з Румунією і США військові навчання

У Молдові найближчі два тижні проходитимуть військові навчання "Вогняний щит", у яких беруть участь також румунські та американські військові.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

З 4 по 19 вересня у Молдові проходитимуть військові навчання "Вогняний щит" за участі військових з Молдови, Румунії та США.

Навчання будуть проходити на території навчальних центрів в різних частинах країни. Метою є підвищення оперативної сумісності між арміями трьох країн. Керівну роль відіграватиме Молдова.

У Міноборони Молдови повідомили, що у зв’язку з маневрами на дорогах можна буде бачити військову техніку. Перекидання будуть здійснювати переважно в нічний час.

Навчання "Вогняний щит" проводяться щорічно з 2015 року.

Фінляндія спрямує спецпризначенців до Гренландії для участі в навчаннях Arctic Endurance під керівництвом Данії.

У Британії планують скоротити навчання для підрозділів, що базуються на території країни – через бюджетні обмеження.