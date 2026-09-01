Фінляндія спрямує спецпризначенців до Гренландії для участі в навчаннях

Фінляндія надішле до Гренландії солдатів, які візьмуть участь у навчаннях Arctic Endurance під керівництвом Данії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Міністр оборони Антті Хяккянен коротко прокоментував питання навчань в парламенті.

"Це звичайні навчальні заходи. Це питання обговорювалося з союзниками", – сказав Хяккянен.

За словами міністра, це питання обговорювалося з данцями ще з весни, і в навчаннях також мають брати участь американські солдати.

Троє військовослужбовців ВМС візьмуть участь у навчаннях на данських військових кораблях у Гренландії, на Фарерських островах та в прилеглих районах.

Спецпризначенці з полку "Утті-Єгер" відправляються для відпрацювання дій у співпраці з союзниками в арктичних умовах.

18 серпня стало відомо, що Данія вперше за останній час відправила призваних строковиків проходити навчання на Гренландії, де вони отримають досвід у зовсім новому типі місцевості.

Нагадаємо, 21 січня на виступі у Давосі президент США Дональд Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.

Згодом він заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

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