В Молдове начинаются совместные с Румынией и США военные учения

В Молдове в ближайшие две недели будут проходить военные учения "Огненный щит", в которых также примут участие румынские и американские военные.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

С 4 по 19 сентября в Молдове будут проходить военные учения "Огненный щит" с участием военных из Молдовы, Румынии и США.

Учения будут проходить на территории учебных центров в разных частях страны. Цель – повышение оперативной совместимости между армиями трех стран. Руководящую роль будет играть Молдова.

В Минобороны Молдовы сообщили, что в связи с маневрами на дорогах можно будет видеть военную технику. Переброски будут осуществляться преимущественно в ночное время.

Учения "Огненный щит" проводятся ежегодно с 2015 года.

Финляндия направит спецназовцев в Гренландию для участия в учениях Arctic Endurance под руководством Дании.

В Великобритании планируют сократить учения для подразделений, базирующихся на территории страны, – из-за бюджетных ограничений.