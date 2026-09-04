ЄС відреагував на намір Угорщини давати захист українським чоловікам, що тікають від війни

У Єврокомісії кажуть, що Угорщина офіційно не попереджала ЄС про свій намір продовжити надавати захист українським чоловікам призовного віку.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт у пʼятницю, 4 вересня.

Угорщина не проінформувала Брюссель про наміри, всупереч директиві ЄС, продовжити надавати тимчасовий захист українцям призовного віку.

"Продовження тимчасового захисту було ухвалене раніше цього року. Воно визначає, що тимчасовий захист у принципі не повинен надаватися державами-членами новоприбулим особам, які не мають дозволу від української влади на виїзд з України з огляду на їхній військовий обов'язок", – нагадав Ламмерт.

Варто зауважити, що для держав-членів ЄС існує певний ступінь свободи у прийнятті рішень про надання іноземним громадянам права на проживання на території цих держав. Тим не менш, вони повинні повідомити ЄС про свої наміри відхилитися від норм законодавства.

Угорщина, за словами Маркуса Ламмерта, наразі не надсилала Єврокомісії жодного повідомлення про це.

"Я не бачив нічого в письмовому вигляді, що міг би прокоментувати на цьому етапі", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", премʼєр-міністр Петер Мадяр заявив 3 вересня, що Угорщина продовжить надавати захист українським чоловікам призовного віку, передусім закарпатцям.

Нагадаємо, українські дипломати радять українцям, які хочуть отримати тимчасовий захист, ставити штампи в паспорти при виїзді з України.

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