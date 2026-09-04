ЕС отреагировал на планы Венгрии давать убежище украинским мужчинам, бегущим от войны

В Еврокомиссии заявляют, что Венгрия официально не уведомляла ЕС о своем намерении продолжать предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт в пятницу, 4 сентября.

Венгрия не проинформировала Брюссель о намерении, вопреки директиве ЕС, продолжить предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста.

"Продление временной защиты было одобрено ранее в этом году. Оно предусматривает, что временная защита в принципе не должна предоставляться государствами-членами новоприбывшим лицам, не имеющим разрешения от украинских властей на выезд из Украины в связи с их военной обязанностью", – напомнил Ламмерт.

Следует отметить, что у государств-членов ЕС есть определенная свобода в принятии решений о предоставлении иностранным гражданам права на проживание на территории этих государств. Тем не менее, они обязаны уведомить ЕС о своих намерениях отступить от норм законодательства.

Венгрия, по словам Маркуса Ламмерта, пока не направляла Еврокомиссии никакого уведомления об этом.

"Я не видел ничего в письменном виде, что мог бы прокомментировать на данном этапе", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Петер Мадьяр заявил 3 сентября, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинским мужчинам призывного возраста, прежде всего закарпатцам.

Напомним, украинские дипломаты советуют украинцам, желающим получить временную защиту, ставить штампы в паспорта при выезде из Украины.

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