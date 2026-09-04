Axios: у США кажуть, що Віткофф і Кушнер вихідними вирушать до Москви і Києва

Спецпредставники американського президента Дональда Трампа – Стів Віткофф і Джаред Кушнер – цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни.

Про це Axios повідомили американські посадовці, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників, до Москви Віткофф і Кушнер вирушать у п’ятницю, 4 вересня.

Зазначається, що у суботу, 5 вересня, вони проведуть переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним, а наступного дня, 6 вересня, зустрінуться з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Українські та американські посадовці заявили, що обговорювали поїздку до Києва вже кілька місяців.

Водночас варто зауважити, що цього ж дня Kyiv Independent із посиланням на дані співрозмовників писало, що Віткофф і Кушнер начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.

Ця інформація з’явилася на наступний день після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Віткофф і Кушнер підтвердили можливість свого візиту до України.

Київ зазнає безперервного обстрілу російськими реактивними безпілотниками – станом на 4 вересня атаки тривають дев’яту добу поспіль.