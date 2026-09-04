Axios: в США говорят, что Уиткофф и Кушнер в эти выходные поедут в Москву и Киев

Спецпредставители американского президента Дональда Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – в эти выходные отправятся в Москву и Киев для проведения переговоров о прекращении войны.

Об этом Axios сообщили американские чиновники, пишет "Европейская правда".

По данным собеседников, в Москву Уиткофф и Кушнер вылетят в пятницу, 4 сентября.

Отмечается, что в субботу, 5 сентября, они проведут переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, а на следующий день – 6 сентября – встретятся с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Украинские и американские чиновники заявили, что обсуждали поездку в Киев уже несколько месяцев.

В то же время стоит отметить, что в тот же день Kyiv Independent со ссылкой на данные собеседников писал, что Уиткофф и Кушнер якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян.

Эта информация появилась на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Уиткофф и Кушнер подтвердили возможность своего визита в Украину.

Киев подвергается непрерывному обстрелу российскими реактивными беспилотниками – по состоянию на 4 сентября атаки продолжаются девятые сутки подряд.