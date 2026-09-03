Зеленський розраховує на візит представників Трампа найближчими днями

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має попередні дати візиту спецпредставників американського президента Дональда Трампа.

Про це він повідомив ввечері 3 вересня, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що мав нараду з командою, яка займається перемовинами з представниками президента США.

"Фактично 24/7 ми з ними в комунікації і зараз готуємось до зустрічей. Є попередні дати. Ми розраховуємо побачити представників президента Америки тут, у Києві", – зазначив український президент.

За його словами, Україна має від них підтвердження.

"Підтвердження від них є: буде зустріч у них в Москві і в Києві. Ми розраховуємо на зустріч у найближчі дні. Це дуже важливо. Важливо, щоб Америка була і надалі активною. Готові до зустрічей з ними в Україні – на рівні, змістовно", – додав Зеленський.

31 серпня президент Володимир Зеленський після розмови із представниками американського президента Дональда Трампа заявив, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер готуються до візиту в Україну.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".

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