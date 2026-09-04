ЗМІ: візит посланців США до Києва під загрозою через залякування з боку Росії

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.

Про це повідомило видання Kyiv Independent з посиланням на обізнане джерело, пише "Європейська правда".

За словами джерела, Віткофф і Кушнер планували відвідати Москву та Київ 5–6 вересня, але Віткофф "почав боятися" візиту до української столиці.

"Росіяни не хочуть, щоб вони приїжджали сюди, до Києва, а Віткофф завжди чутливо реагує на настрої в Росії. Там їм кажуть, що це небезпечно", – повідомив співрозмовник видання.

Ця інформація з’явилася на наступний день після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що Віткофф і Кушнер підтвердили можливість свого візиту до України. Це відбувається у той час, коли Київ зазнає безперервного обстрілу російськими реактивними безпілотниками – станом на 4 вересня атаки тривають дев’яту добу поспіль.

Російські ЗМІ писали, що спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер перед візитом до Києва прибудуть в Москву. За даними ТАСС, це станеться 5-6 вересня.

Водночас 25 серпня стало відомо, що Москву відвідав директор ЦРУ Джон Реткліфф. Американський президент Дональд Трамп вважає, що з візиту Реткліффа до Москви "можливо, щось вийде".