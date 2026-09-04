Сибига призвал усилить давление на Россию после удара по СБУ
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после российского удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.
Об этом он написал в соцсети X, передает "Европейская правда".
Сибига заявил, что российский удар по центральному зданию Службы безопасности Украины – это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер.
"Москва нанесла этот удар именно в момент возобновления мирных усилий, продемонстрировав свое истинное неприятие дипломатии. Совершенно рядом под угрозой оказался и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – Софийский собор", – отметил украинский министр.
Он призвал международных партнеров Украины "решительно осудить эти действия и усилить давление на режим Путина".
"Мы также призываем ЮНЕСКО решительно отреагировать и активизировать усилия по защите культурного наследия Украины, которое находится под угрозой", – добавил он.
Как писала "УП", 4 сентября российский беспилотник попал в кабинет временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Александра Поклада в здании СБУ в Киеве. На момент удара генерала в кабинете не было.
Стоит отметить, что в этот день Kyiv Independent со ссылкой на данные собеседников писал, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян.
В то же время издание Axios сообщило, что в эти выходные они отправятся в Москву и Киев для проведения переговоров о прекращении войны.