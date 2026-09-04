Українцю, арештованому у справі про "Північні потоки", висунули нове звинувачення

У Німеччині оновили європейський ордер на арешт громадянина України Володимира Журавльова, якого вважають причетним до підриву російських газопроводів "Північний потік" – у нього додали кваліфікацію "воєнний злочин".

Про це повідомили у юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка виступає стороною захисту, пише "Європейська правда".

4 вересня у юридичній фірмі оголосили, що судове засідання у Хорватії стосовно екстрадиції Журавльова до Німеччини перенесли – воно мало відбутися цього ж дня, у п’ятницю.

"Причина пов’язана з тим, що німецька сторона оновила європейський ордер на арешт і додала до нього нову кваліфікацію "воєнний злочин". Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина.... Про подальший розвиток справи повідомимо одразу", – йдеться у заяві.

Федеральна прокуратура Німеччини 19 серпня заявила про затримання у Хорватії громадянина Журавльова у зв’язку зі справою про підрив "Північних потоків". До цього він двічі уник арешту та екстрадиції до Німеччини.

За даними медіа, Журавльова затримали у Хорватії під час зйомок голлівудського фільму про цю диверсію. Йдеться про стрічку під назвою "Острів Зміїний".

У Німеччині вже перебуває під вартою ще один фігурант справи, українець Сергій Кузнєцов, якого затримали під час відпустки в Італії минулого літа.

Наприкінці червня 2026 року Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала офіційне повідомлення про висунення йому звинувачень; у ньому зазначають, що він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці.