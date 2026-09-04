Украинцу, арестованному по делу о "Северных потоках", предъявили новое обвинение

В Германии обновили европейский ордер на арест гражданина Украины Владимира Журавлева, которого считают причастным к подрыву российских газопроводов "Северный поток" – в него добавили квалификацию "военное преступление".

Об этом сообщили в юридической компании "Катеринчук, Моор и партнеры", которая выступает стороной защиты, пишет "Европейская правда".

4 сентября в юридической фирме объявили, что судебное заседание в Хорватии по вопросу экстрадиции Журавлева в Германию перенесли – оно должно было состояться в пятницу.

"Причина связана с тем, что немецкая сторона обновила европейский ордер на арест и добавила к нему новую квалификацию "военное преступление". Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина... О дальнейшем развитии дела сообщим сразу", – говорится в заявлении.

Федеральная прокуратура Германии 19 августа заявила о задержании в Хорватии Владимира Журавлева в связи с делом о подрыве "Северных потоков". До этого он дважды избежал ареста и экстрадиции в Германию.

По данным СМИ, Журавлева задержали в Хорватии во время съемок голливудского фильма об этой диверсии. Речь идет о картине под названием "Остров Змеиный".

В Германии уже находится под стражей еще один фигурант дела, украинец Сергей Кузнецов, которого задержали во время отпуска в Италии прошлым летом.

В конце июня 2026 года Федеральная прокуратура Германии опубликовала официальное сообщение о предъявлении Кузнецову обвинений; в нем отмечается, что он и другие участники группы действовали как украинские военнослужащие.