Двоє помічників Фараджа пішли у відставку після розслідування щодо фінансування партії

Британська правопопулістська партія Reform UK повідомила, що двоє помічників лідера Найджела Фараджа подали у відставку після того, як вийшло розслідування, яке стверджує, що партія порушила виборче законодавство, домовившись з іноземним донором про фінансування політичних опитувань.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Зазначається, що керівник відділу політики Джеймс Орр та права рука Фараджа Ден Джукс подали у відставку у п’ятницю, 4 вересня. Це сталося після того, як телеканал Channel 4 показав перед відкриттям щорічної конференції Reform UK розслідування.

У ньому йшлося, що двоє членів Reform UK домовилися про те, щоб американська компанія сплатила понад 30 тисяч фунтів стерлінгів за три опитування громадської думки, замовлені партією. Така домовленість своєю чергою може порушувати британські закони про фінансування політичних партій, які забороняють іноземні пожертви.

Як зазначається, видаючи себе за заможних донорів зі США, які мають зв’язки у Великій Британії, команда під прикриттям з розслідувальної групи під назвою Verbatim заявила, що протягом року вела переговори з посадовцями партії Reform UK щодо можливих пожертв, а кульмінацією цього стало спільний обід з Фараджем.

Телеканал зазначив, що Verbatim є незалежною організацією, заснованою журналістами з Centre for Climate Reporting, але підтвердив правдивість їхніх висновків, які включали таємно зняті відеозаписи зустрічей.

А Фарадж своєю чергою заявив, що його партія "не порушила жодних законів".

"Партія не брала жодних сумнівних грошей чи чогось подібного", – запевнив він.

У листі до Столичної поліції Лейбористська партія зазначила, що документальний фільм містить ще два можливі порушення: обговорення схеми переказу пожертви від донора зі США через сина, який проживає у Великій Британії, та припущення, що подібні методи застосовувалися й у минулому.

Поліція заявила, що їй відомо про звинувачення, висловлені в ефірі, і що вона оцінить будь-яку надану їй інформацію. Виборча комісія, яка контролює та регулює політичне фінансування у Великій Британії, заявила, що вивчає цю інформацію та перебуває на зв’язку з поліцією.

Напередодні стало відомо, що Reform UK отримала пожертву у розмірі 4 млн фунтів стерлінгів від інвестора у криптовалюту, засудженого у США за порушення банківської таємниці та помилуваного Дональдом Трампом.

А 10 липня писали, що британські правоохоронці розслідують пожертви на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів, зроблені на користь правопопулістської партії Reform UK матір'ю засудженого шахрая та соратника її лідера Найджела Фараджа.

Справа стосується двох пожертвувань у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів, зроблених Фіоною Коттрелл, чий син Джордж часто супроводжував заходи лідера Reform UK Найджела Фараджа.

Окрім цього, Фарадж перебуває під посиленим тиском з боку парламенту в рамках нового розслідування щодо дотримання етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року він нібито отримав підтримку від Коттрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Перед цим у Британії розпочали розслідування проти Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.

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