Британські ультраправі отримали пожертву від криптоінвестора, якого помилував Трамп

Британська правопопулістська партія Reform UK отримала пожертву у розмірі 4 млн фунтів стерлінгів від інвестора у криптовалюту, засудженого у США за порушення банківської таємниці та помилуваного Дональдом Трампом.

Про це пише Reuters із посиланням на дані, які опублікували британські виборчі органи, передає "Європейська правда".

Як зазначається, ця сума склала 75% усіх пожертв партії за минулий квартал. Цю пожертву партія отримала від Бена Дело, який цього року оголосив, що повертається до Великої Британії з Гонконгу та залучається до політики, "щоб врятувати Британію, перш ніж її занепад стане незворотним".

Загалом, як свідчать дані, у квітні-червні партія зібрала 5,3 млн фунтів стерлінгів.

Керівна Лейбористська партія отримала в цьому кварталі 3,6 млн фунтів стерлінгів пожертв, тоді як Консервативна партія зібрала 2,8 млн фунтів стерлінгів.

Як зазначається, у 2022 році Дело визнав себе винним у порушенні банківської таємниці у США після того, як прокуратура звинуватила його криптокомпанію BitMEX у навмисному недотриманні необхідних заходів захисту від відмивання грошей. Минулого року Трамп помилував його.

10 липня писали, що британські правоохоронці розслідують пожертви на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів, зроблені на користь правопопулістської партії Reform UK матір'ю засудженого шахрая та соратника її лідера Найджела Фараджа.

Справа стосується двох пожертвувань у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів, зроблених Фіоною Коттрелл, чий син Джордж часто супроводжував заходи лідера Reform UK Найджела Фараджа.

Фарадж перебуває під посиленим тиском з боку парламенту в рамках нового розслідування щодо дотримання етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року він нібито отримав підтримку від Коттрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Перед цим у Британії розпочали розслідування проти Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.

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