Двое помощников Фараджа ушли в отставку после расследования о финансировании партии

Британская правопопулистская партия Reform UK сообщила, что двое помощников ее лидера Найджела Фараджа подали в отставку после того, как стало известно о расследовании, в котором утверждается, что партия нарушила избирательное законодательство, договорившись с иностранным донором о финансировании политических опросов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Отмечается, что руководитель отдела политики Джеймс Орр и правая рука Фараджа Дэн Джукс подали в отставку в пятницу, 4 сентября. Это произошло после того, как телеканал Channel 4 показал расследование перед открытием ежегодной конференции Reform UK.

В нём говорилось, что двое членов Reform UK договорились о том, чтобы американская компания выплатила более 30 тысяч фунтов стерлингов за три опроса общественного мнения, заказанные партией. Такая договоренность в свою очередь может нарушать британские законы о финансировании политических партий, которые запрещают иностранные пожертвования.

Как отмечается, выдавая себя за состоятельных доноров из США, имеющих связи в Великобритании, команда под прикрытием из следственной группы под названием Verbatim заявила, что в течение года вела переговоры с должностными лицами партии Reform UK о возможных пожертвованиях, а кульминацией этого стал совместный обед с Фараджем.

Телеканал отметил, что Verbatim является независимой организацией, основанной журналистами из Centre for Climate Reporting, но подтвердил достоверность их выводов, которые включали тайно снятые видеозаписи встреч.

А Фарадж в свою очередь заявил, что его партия "не нарушила никаких законов".

"Партия не принимала никаких сомнительных денег или чего-то подобного", – заверил он.

В письме в столичную полицию Лейбористская партия указала, что документальный фильм содержит ещё два возможных нарушения: обсуждение схемы перевода пожертвования от донора из США через сына, проживающего в Великобритании, и предположение, что подобные методы применялись и в прошлом.

Полиция заявила, что ей известно об обвинениях, высказанных в эфире, и что она рассмотрит любую предоставленную ей информацию. Избирательная комиссия, которая контролирует и регулирует политическое финансирование в Великобритании, заявила, что изучает эту информацию и находится на связи с полицией.

Стоит отметить, что буквально накануне стало известно, что Reform UK получила пожертвование в размере 4 млн фунтов стерлингов от инвестора в криптовалюту, осужденного в США за нарушение банковской тайны и помилованного Дональдом Трампом.

А 10 июля сообщалось, что британские правоохранительные органы расследуют пожертвования на сумму 500 тысяч фунтов стерлингов, сделанные в пользу правопопулистской партии Reform UK матерью осужденного мошенника и соратника ее лидера Найджела Фараджа.

Дело касается двух пожертвований в размере 250 тысяч фунтов стерлингов, сделанных Фионой Коттрелл, чей сын Джордж часто сопровождал мероприятия лидера Reform UK Найджела Фараджа.

Кроме того, Фарадж находится под усиленным давлением со стороны парламента в рамках нового расследования о соблюдении этических норм. Как сообщила The Sunday Times, за год до всеобщих выборов 2024 года он якобы получил поддержку от Коттрелла, но не задекларировал её в соответствии с парламентскими правилами.

До этого в Великобритании начали расследование в отношении Фараджа из-за подарка на сумму 5 млн фунтов стерлингов от миллиардера Кристофера Харборна, полученного за несколько месяцев до его избрания в Палату общин.

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