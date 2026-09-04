Стубб обговорив із Зеленським майбутній візит спецпредставників Трампа

Президент Фінляндії Александр Стубб поспілкувався зі своїм українським візаві Володимиром Зеленським щодо майбутнього візиту спецпредставників американського лідера Дональда Трампа.

Про це він повідомив у п’ятницю, 4 вересня, у соцмережах, пише "Європейська правда".

Стубб заявив, що його розмова з Зеленським стосувалася шляхів досягнення миру в російсько-українській війні, а також майбутнього візиту американських перемовників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

"Фінляндія й надалі надає надійну підтримку Україні та мирному процесу", – додав фінський президент.

Варто зауважити, що цього дня Kyiv Independent із посиланням на дані співрозмовників писало, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.

Водночас Axios повідомило, що вони цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни.