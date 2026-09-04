Стубб обсудил с Зеленским предстоящий визит спецпредставителей Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу предстоящего визита специальных представителей американского лидера Дональда Трампа.

Об этом он сообщил в пятницу, 4 сентября, в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Стубб заявил, что его беседа с Зеленским касалась путей достижения мира в российско-украинской войне, а также предстоящего визита американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Финляндия по-прежнему оказывает надежную поддержку Украине и мирному процессу", – добавил финский президент.

Стоит отметить, что в этот день Kyiv Independent со ссылкой на данные собеседников писал, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян.

В то же время Axios сообщило, что в эти выходные они отправятся в Москву и Киев для проведения переговоров о прекращении войны.