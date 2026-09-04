Експосол ЄС в Україні: "Час українським дронам завітати у центр Москви"

Колишній посол ЄС в Україні, португальський дипломат Жозе Мануел Пінту Тейшейра вважає, що після ударів РФ по центру Києва Україна має право відповісти подібними діями у Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Експосол Тейшейра залишив коментар до допису теперішньої голови представництва ЄС в Україні Катаріни Матернової про удари РФ по Києву вдень 4 вересня, коли реактивний "Шахед" поцілив у будівлю СБУ поруч з Софією Київською, об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Росія – країна-терорист. Час українським дронам завітати у центр Москви. Слава Україні!", – відреагував він.

Тейшейра був послом ЄС в Україні у 2008-2012 роках.

Матернова у своєму дописі зауважила, що удар завдали по місцю зовсім поруч з безцінною історичною спадщиною та поруч з готелями, де зазвичай зупиняються іноземні гості під час візитів в Україну і проживають дипломати. Сама Матернова у п’ятницю не застала обстріл, тому що перебуває в Сумах.

"Я постійно заглядаю у сповіщення і думаю про моїх колег у Києві. З ними все добре. Але вони знову просиділи частину робочого дня в укритті", – написала Катаріна Матернова.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна засудив удар та зауважив, що РФ знову нехтує всіма нормами міжнародного права та ризиками для об’єктів культурної спадщини.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів України посилити тиск на Росію після російського удару по центральній будівлі Служби безпеки України.