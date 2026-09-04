Экс-посол ЕС в Украине: "Пора украинским дронам посетить центр Москвы"
Бывший посол ЕС в Украине, португальский дипломат Жозе Мануэл Пинту Тейшейра считает, что после ударов РФ по центру Киева Украина имеет право ответить аналогичными действиями в Москве.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Экс-посол Тейшейра прокомментировал пост нынешней главы представительства ЕС в Украине Катарины Матерновой об ударах РФ по Киеву днем 4 сентября, когда реактивный "Шахед" поразил здание СБУ рядом с Софией Киевской, объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Россия – страна-террорист. Пора украинским дронам посетить центр Москвы. Слава Украине!", – отреагировал он.
Тейшейра был послом ЕС в Украине в 2008–2012 годах.
Матернова в своём посте отметила, что удар был нанесён по месту, расположенному совсем рядом с бесценным историческим наследием и рядом с отелями, где обычно останавливаются иностранные гости во время визитов в Украину и проживают дипломаты. Сама Матернова в пятницу не застала обстрел, так как находится в поездке в Сумах.
"Я постоянно проверяю уведомления и думаю о своих коллегах в Киеве. С ними всё в порядке. Но они снова провели часть рабочего дня в укрытии", – написала Катарина Матернова.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна осудил удар и отметил, что РФ вновь пренебрегает всеми нормами международного права и рисками для объектов культурного наследия.
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию после российского удара по центральному зданию Службы безопасности Украины.