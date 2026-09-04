Зеленський підтвердив візит Віткоффа та Кушнера в Київ вихідними

Президент Володимир Зеленський заявив, що представники американського президента Дональда Трампа найближчими днями відвідають Україну та Росію.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що має деталі від команди американського президента.

"Сьогодні вже чітко визначено, що американські представники будуть найближчими днями в Україні та будуть в Росії. Деталі є від команди президента Америки. Ми обговорили сьогодні, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідають Москву і в неділю відвідають Київ", – сказав український президент.

Він наголосив, що Україна готується до візиту.

"Була нарада з нашою широкою дипломатичною командою – саме з тими, хто працює з Америкою. І так само, як це було під час попередніх дипломатичних візитів американської сторони, ми забезпечимо нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути", – запевнив Зеленський.

Він акцентував, що Україна не буде бити по Росії в ці дні, а також наголосив, що "Росія має дзеркально забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які повʼязані з цим американським візитом".

"Наша мета – максимально конструктивний, змістовний візит і перемовини з американською стороною. Треба шукати реальні варіанти, як цю війну спрямувати до закінчення. Побачимо, які пропозиції є у Стіва, у Джареда і що їм скажуть на це у Москві", – додав Зеленський.

Варто зауважити, що цього дня Kyiv Independent із посиланням на дані співрозмовників писало, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.

Водночас Axios повідомило, що вони цими вихідними поїдуть до Москви та Києва для проведення переговорів щодо припинення війни.