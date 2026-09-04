Зеленский подтвердил визит Виткоффа и Кушнера в Киев в выходные

Президент Владимир Зеленский заявил, что представители американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни посетят Украину и Россию.

Об этом он сообщил в социальных сетях, передает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что располагает подробностями от команды американского президента.

"Сегодня уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни будут в Украине и посетят Россию. Подробности получены от команды президента США. Мы обсудили сегодня, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье – Киев", – сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что Украина готовится к визиту.

"Состоялось совещание с нашей широкой дипломатической командой – именно с теми, кто работает с Америкой. И так же, как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы участники переговоров могли безопасно прибыть", – заверил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не будет наносить удары по России в эти дни, а также отметил, что "Россия должна в ответ обеспечить затишье без своих воздушных ударов на время, необходимое для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом".

"Наша цель – максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Нужно искать реальные варианты, как довести эту войну до конца. Посмотрим, какие предложения есть у Стива, у Джареда и что им скажут на это в Москве", – добавил Зеленский.

Стоит отметить, что в этот день Kyiv Independent со ссылкой на данные собеседников писал, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян.

В то же время Axios сообщило, что в эти выходные они отправятся в Москву и Киев для проведения переговоров о прекращении войны.