Зеленський і Рютте обговорили підготовку до зустрічі з представниками Трампа

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо підготовки до зустрічей із представниками президента США, які мають прибути в Київ найближчими днями.

Про це він повідомив ввечері 4 вересня у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський поінформував Рютте про ситуацію з російськими ударами, оборонними потребами України та підготовку до зустрічей із представниками президента США.

"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", – акцентував він.

Окрім цього, за словами Зеленського, вони обговорили питання потреби України в покритті дефіциту фінансів на оборону, а також питання щодо посилення ППО.

"Працюємо щодо цього. Марк розказав про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів", – додав український президент.

Як писали, Зеленський підтвердив візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Київ вихідними.

Цьому передувала інформація в ЗМІ щодо того, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян