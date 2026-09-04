Зеленський і Рютте обговорили підготовку до зустрічі з представниками Трампа
Президент Володимир Зеленський поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо підготовки до зустрічей із представниками президента США, які мають прибути в Київ найближчими днями.
Про це він повідомив ввечері 4 вересня у соцмережах, пише "Європейська правда".
Зеленський поінформував Рютте про ситуацію з російськими ударами, оборонними потребами України та підготовку до зустрічей із представниками президента США.
"Однаково бачимо з Марком необхідність прогресу у дипломатії, і зустрічі цими днями можуть бути корисними", – акцентував він.
Окрім цього, за словами Зеленського, вони обговорили питання потреби України в покритті дефіциту фінансів на оборону, а також питання щодо посилення ППО.
"Працюємо щодо цього. Марк розказав про свою комунікацію щодо наповнення програми PURL і необхідних Україні ракет для "петріотів", – додав український президент.
Як писали, Зеленський підтвердив візит Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Київ вихідними.
Цьому передувала інформація в ЗМІ щодо того, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян