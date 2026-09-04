Зеленский и Рютте обсудили подготовку к встрече с представителями Трампа

Президент Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте вопросы подготовки к встречам с представителями президента США, которые должны прибыть в Киев в ближайшие дни.

Об этом он сообщил вечером 4 сентября в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский проинформировал Рютте о ситуации с российскими ударами, оборонных потребностях Украины и подготовке к встречам с представителями президента США.

"Мы с Марком одинаково видим необходимость прогресса в дипломатии, и встречи в эти дни могут быть полезными", – подчеркнул он.

Кроме того, по словам Зеленского, они обсудили вопрос о необходимости покрытия Украиной дефицита финансирования обороны, а также вопрос об укреплении ПВО.

"Работаем над этим. Марк рассказал о своих переговорах по поводу наполнения программы PURL и необходимых Украине ракет для "Пэтриотов", – добавил украинский президент.

Как сообщалось, Зеленский подтвердил визит Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев в выходные.

Этому предшествовала информация в СМИ о том, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян