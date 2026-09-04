Трамп каже, що його перемовники везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни"
Американський президент Дональд Трамп прокоментував майбутні візити його спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує "Європейська правда".
У Трампа попросили прокоментувати візити Віткоффа та Кушнера до Росії та України, які, як очікується, відбудуться вихідними.
"Вони везуть із собою пропозицію щодо завершення війни", – заявив американський президент.
Ввечері 4 вересня український президент Володимир Зеленський підтвердив візит спецпредставників американського президента – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Київ вихідними.
Цьому передувала інформація в ЗМІ щодо того, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян