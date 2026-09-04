Трамп заявляет, что его переговорщики везут в Москву и Киев "предложение о прекращении войны"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящие визиты своих специальных представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Об этом он заявил в беседе с журналистами, как сообщает "Европейская правда".

Трампа попросили прокомментировать визиты Виткоффа и Кушнера в Россию и Украину, которые, как ожидается, состоятся в выходные.

"Они везут с собой предложение о прекращении войны", – заявил американский президент.

Вечером 4 сентября украинский президент Владимир Зеленский подтвердил визит спецпредставителей американского президента – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – в Киев в выходные.

Этому предшествовала информация в СМИ о том, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян