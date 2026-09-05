В Ле Пен обещают прекратить поддержку Украины в случае победы на выборах

Кандидаты в президенты Франции – лидер ультраправых Марин Ле Пен и бывший премьер-министр Эдуар Филипп – вступили в спор из-за обещания "Национального объединения" Ле Пен прекратить помощь Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявления политиков в X.

Спор начался с комментария вице-президента "Национального объединения" Луи Алио. Отвечая на вопрос телеканала BFMTV о возможности "перекрыть кран" с помощью Украине, мэр Перпиньяна подтвердил, что ультраправые планируют прекратить поддержку в случае прихода к власти.

"Система здравоохранения, система образования, вся экономика – все на грани истощения, а деньги всё равно находят, чтобы и дальше финансировать оружие (...) но кто за всё это платит?", – ответил политик.

Экс-премьер и кандидат в президенты от правоцентристской партии Horizons Эдуар Филипп, который в настоящее время является одним из сильнейших претендентов на противостояние лидеру "Национального движения" во втором туре, раскритиковал ультраправых за эту позицию.

"Перекрыть кран" Украине – это служить России... Ослабление Украины, к которому стремится Марин Ле Пен, – это угроза безопасности Европы и Франции. Я сделаю всё, чтобы этому предотвратить", – подчёркнул Филипп.

Ле Пен резко ответила своему оппоненту, заявив, что его "международный список достижений столь же жалок, как и результаты в экономической и бюджетной сферах".

"С момента российской агрессии против Украины я призываю Францию срочно созвать крупную конференцию за мир, чтобы способствовать не продолжению кровопролития, а к дипломатическому урегулированию этой ужасной войны, которая, напомню, уже унесла жизни двух миллионов человек – чего вам не удалось ни отстоять, ни добиться", – добавила лидер ультраправых.

При этом она напомнила, что правителя РФ Владимира Путина принимали в Версальском дворце, а затем в форте Брегансон, когда Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра во время первого пятилетнего срока Эммануэля Макрона.

В ответ Филипп подчеркнул связи лидера "Национального объединения" с Россией, назвав её "голосом слабости и преступной подстраиваемости под Кремль".

"С тех пор как Россия вторглась в Украину, всё стало ясно: есть диктатор-агрессор и демократия, подвергшаяся агрессии. Ставить их на один уровень – это не дипломатия, это преступная слабость. Вы выступили против поставок оружия Украине и санкций против Москвы. Если бы вас избрали, Украину уже давно бы покинули. Вы можете переписать свои речи о России, но никому не удастся забыть о ваших связях с Россией", – подчеркнул политик.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура в конце апреля и в начале мая 2027 года. Лидером в опросах остается лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Напомним, в августе бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты Габриэль Атталь подал жалобу в связи с возможной российской дезинформационной кампанией в преддверии президентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро предупредил, что Париж "не будет терпеть никаких попыток иностранного вмешательства".

Читайте также: От Кремля с любовью: как россияне атакуют соперников Ле Пен ради её победы на выборах.