Швеція передала генератори та енергетичне обладнання трьом областям України

Минулого тижня Швеція доставила 35 тонн обладнання до Київської, Полтавської та Чернігівської областей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на міністерство енергетики України.

Зокрема, стаціонарні дизель-генератори отримали лікарні в Київській та Полтавській областях.

"Резервне електропостачання допоможе медичним бригадам продовжувати свою важливу роботу під час відключень електроенергії. Силові трансформатори, доставлені до Чернігівської області, забезпечать розподіл електроенергії та ремонт електромереж", – йдеться у повідомленні.

Ці поставки допоможуть як медичним працівникам, так і енергетикам підготуватися до перебоїв у роботі під час майбутньої зими в умовах війни, заявили у міністерстві.

Раніше Литва передала декільком українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання. А Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.