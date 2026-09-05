ЗМІ: ЄС та Україна наступного тижня проведуть перше засідання Альянсу дронів

Перше засідання Альянсу ЄС-Україна з питань безпілотників, завданням якого є прискорення впровадження безпілотних технологій та засобів протидії дронів на території всього блоку, відбудеться 11 вересня в Брюсселі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv з посиланням на джерела.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вперше висунула ідею Альянсу з питань безпілотників у торішній промові "Про стан Союзу" в рамках серії оголошень, спрямованих на протидію вторгненням дронів у повітряний простір держав-членів ЄС.

Як повідомив представник Комісії на умовах анонімності, у засіданні 11 вересня візьме участь єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

До зустрічі долучаться 19 компаній-виробників дронів з країн ЄС, серед яких ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems з боку ЄС.

З українських компаній в засіданні візьмуть участь Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Науково-виробнича компанія "ATHLON AVIA", TAF Industries, UFORCE та F-Drones.

За словами джерел, зустріч буде здебільшого присвячена аналізу поточного стану справ з метою визначення графіку дій та обговорення початкових заходів.

"Ми намагаємося багато чого навчитися у них: як функціонує екосистема, як уряд та дронна галузь співпрацюють", – сказав керівник апарату Кубілюуса Сімонас Шатунас.

Нагадаємо, у липні ЄС та Україна погодили Drone Deal, що має на меті "забезпечити єдину, узгоджену рамку співпраці між ЄС та Україною для сприяння, координації та підтримки" повної реалізації угод про безпілотники, які Київ підписав із кількома столицями країн ЄС.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна фіналізує Drone Deal з Німеччиною.

Перед цим таку угоду було підписано із Норвегією.