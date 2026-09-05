СМИ: ЕС и Украина на следующей неделе проведут первое заседание Альянса по дронам

Первое заседание Альянса ЕС-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов, задачей которого является ускорение внедрения беспилотных технологий и средств противодействия дронам на территории всего блока, состоится 11 сентября в Брюсселе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен впервые выдвинула идею Альянса по вопросам беспилотников в прошлогодней речи "О состоянии Союза" в рамках серии заявлений, направленных на противодействие вторжениям дронов в воздушное пространство государств-членов ЕС.

Как сообщил представитель Комиссии на условиях анонимности, в заседании 11 сентября примет участие еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс.

К встрече присоединятся 19 компаний-производителей дронов из стран ЕС, среди которых ORQA, Indra Group, Fincantieri, WB Electronics/WB Group, Destinus, Delair, RSI Europe, TERMA A/S, Quantum Systems со стороны ЕС.

Из украинских компаний в заседании примут участие Skyfall Industries, Greentech Harvest, Tencore, Deviro, Vyriy Industry, Научно-производственная компания "ATHLON AVIA", TAF Industries, UFORCE и F-Drones.

По словам источников, встреча будет в основном посвящена анализу текущего состояния дел с целью определения графика действий и обсуждения первоначальных мер.

"Мы стараемся многому у них научиться: как функционирует экосистема, как правительство и дронная отрасль сотрудничают", – сказал руководитель аппарата Кубилюса Симонас Шатунас.

Напомним, в июле ЕС и Украина согласовали Drone Deal, цель которого – "обеспечить единую, согласованную рамку сотрудничества между ЕС и Украиной для содействия, координации и поддержки" полной реализации соглашений о беспилотниках, которые Киев подписал с несколькими столицами стран ЕС.

На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина завершает работу над Drone Deal с Германией.

До этого такое соглашение было подписано с Норвегией.