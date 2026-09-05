Хакери злили в мережу конфіденційні дані Сенату Берліна

Хакерське угруповання Rhysida здійснило свою погрозу проти Сенату Берліна, опублікувавши в інтернеті майже шість терабайтів критично важливих даних відомства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Der Spiegel.

Після масштабної кібератаки на Сенат федеральної землі Берлін угруповання запустило на своєму сайті зворотний відлік часу з вимогою викупу у розмірі 30 біткойнів (еквівалентно приблизно двом мільйонам євро).

Сенат Берліна підтвердив, що не піде на поступки зловмисникам.

Відлік часу закінчився у п’ятницю, 4 вересня, близько 15:35. Незабаром після закінчення ультиматуму пакет даних обсягом близько 5,8 терабайта був опублікований у даркнеті – анонімній та неконтрольованій частині інтернету.

Наразі понад 1,4 мільйона даних нібито доступні для загального перегляду – у соціальних мережах користувачі вже опублікували списки з іменами файлів.

За даними ЗМІ, шантажисти мали у своєму розпорядженні не лише дані про майже 80 000 справ про адміністративні правопорушення та понад 46 500 договорів, а й інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, судові документи, плани дій у надзвичайних ситуаціях, паролі та майже 6000 файлів із даними для входу.

Федеральне відомство з інформаційної безпеки Німеччини (BSI) заявило, що, ймовірно, йдеться про зловмисників зі сфери кіберзлочинності, які діють виключно з фінансових мотивів.

"Наразі не вдалося встановити зв’язок із державними або політично мотивованими суб’єктами", – заявили у відомстві.

18 серпня повідомлялося, що кібератака на земельну мережу Берліна спричинила серйозні перебої в роботі двох департаментів Сенату.

Нещодавно прокуратура Парижа заявила про початок розслідування після хакерської атаки на платформу податкової служби, яка торкнулася 678 000 облікових записів.

Також у Польщі повідомляли про витік даних майже 19 мільйонів людей внаслідок кібератаки.