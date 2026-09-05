Хакеры слили в сеть конфиденциальные данные Сената Берлина

Хакерская группировка Rhysida выполнила свою угрозу в адрес Сената Берлина, опубликовав в интернете почти шесть терабайтов критически важных данных ведомства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Der Spiegel.

После масштабной кибератаки на Сенат федеральной земли Берлин группировка запустила на своём сайте обратный отсчёт времени с требованием выкупа в размере 30 биткоинов (эквивалентно примерно двум миллионам евро).

Сенат Берлина подтвердил, что не пойдёт на уступки злоумышленникам.

Обратный отсчет времени закончился в пятницу, 4 сентября, около 15:35. Вскоре после истечения ультиматума пакет данных объемом около 5,8 терабайта был опубликован в даркнете – анонимной и неконтролируемой части интернета.

В настоящее время более 1,4 миллиона записей якобы доступны для всеобщего просмотра – в социальных сетях пользователи уже опубликовали списки с именами файлов.

По данным СМИ, шантажисты располагали не только данными о почти 80 000 делах об административных правонарушениях и более 46 500 договорах, но и информацией об объектах критической инфраструктуры, судебными документами, планами действий в чрезвычайных ситуациях, паролями и почти 6000 файлами с учетными данными.

Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) заявило, что, вероятно, речь идет о злоумышленниках из сферы киберпреступности, действующих исключительно из финансовых мотивов.

"На данный момент не удалось установить связь с государственными или политически мотивированными субъектами", – заявили в ведомстве.

18 августа сообщалось, что кибератака на сеть земельной администрации Берлина вызвала серьезные перебои в работе двух департаментов Сената.

Недавно прокуратура Парижа объявила о начале расследования после хакерской атаки на платформу налоговой службы, которая затронула 678 000 учетных записей.

Также в Польше сообщали об утечке данных почти 19 миллионов человек в результате кибератаки.