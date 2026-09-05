РосЗМІ: Віткофф та Кушнер прибули в Москву

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер у суботу прибули до Москви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило російське агентство ТАСС.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа спершу поїхали до Москви перед своїм першим візитом до Києва.

Зазначається, що в аеропорту "Внуково" Віткоффа та Кушнера зустрічав спецпосланець правителя РФ Владіміра Путіна Кирил Дмитрієв.

У суботу американські посланці мають провести переговори з Путіним.

Ввечері 4 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у неділю американських перемовників очікують в Києві. Він акцентував, що Україна не буде бити по Росії в ці дні та очікує від Москви дзеркальних кроків.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Віткофф та Кушнер везуть в Москву і Київ "пропозицію щодо завершення війни".

Варто зауважити, що цього дня Kyiv Independent із посиланням на дані співрозмовників писало, що спецпосланники американського президента Дональда Трампа начебто обговорюють альтернативні плани щодо запланованого на найближчі дні візиту до Києва через залякування з боку росіян.