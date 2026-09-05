Российские СМИ: Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в субботу прибыли в Москву.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило российское агентство ТАСС.

Спецпредставители президента США Дональда Трампа сначала отправились в Москву перед своим первым визитом в Киев.

Отмечается, что в аэропорту "Внуково" Уиткоффа и Кушнера встречал специальный посланник главы РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

В субботу американские посланцы должны провести переговоры с Путиным.

Вечером 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в воскресенье американских переговорщиков ожидают в Киеве. Он подчеркнул, что Украина не будет наносить удары по России в эти дни и ожидает от Москвы ответных шагов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Уиткофф и Кушнер везут в Москву и Киев "предложение о завершении войны".

Стоит отметить, что в этот день Kyiv Independent со ссылкой на данные собеседников писал, что спецпосланники американского президента Дональда Трампа якобы обсуждают альтернативные планы относительно запланированного на ближайшие дни визита в Киев из-за запугиваний со стороны россиян.