У Хорватії десятки тисяч людей вийшли на протест через звалище токсичних відходів

Десятки тисяч людей у суботу зібралися на центральній площі Загреба, протестуючи проти бездіяльності уряду Хорватії щодо прибирання понад 30 тисяч тонн відходів у гірському рейоні в центральній частині країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Акція, яку назвали "Хода за Ліку", стала однією з найбільших у Хорватії за останні кілька років. Її назва походить від регіону Ліка, де зберігаються відходи.

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Минулого року хорватська влада виявила поблизу міста Госпич у Ліці від 34 до 37 тисяч тонн відходів. Значну їх частину, за даними активістів, завезли з Італії у 2023–2024 роках.

Уряд пообіцяв очистити територію, однак екологічні організації стверджують, що роботи просуваються надто повільно. Вони заявляють, що відходи, серед яких можуть бути медичні та інші промислові відходи, забруднюють повітря, ґрунт і воду в Ліці – регіоні, відомому великими площами майже недоторканої природи.

Протестувальники тримали плакати з написами: "Легені Хорватії більше не можуть дихати", "Зупиніть знищення Хорватії" та "Природа не пробачає".

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович у середу відвідав Госпич і заявив, що уряд уже обрав підрядника для першого етапу очищення території, який передбачає вивезення відходів.

Нагадаємо, в березні Європейське поліцейське управління заявило про арешт понад трьох сотень осіб у 70 країнах у рамках боротьби з організованими злочинними угрупованнями, яких звинувачують у незаконному перевезенні відходів в Європі.

Минулої осені національна податкова адміністрація Польщі затримала 23 тонни незаконних відходів, що перевозилися з Німеччини.