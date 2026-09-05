В Хорватии десятки тысяч человек вышли на протест из-за свалки токсичных отходов

В субботу десятки тысяч человек собрались на центральной площади Загреба, протестуя против бездействия правительства Хорватии в вопросе уборки более 30 тысяч тонн отходов в горном районе в центральной части страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Акция, получившая название "Марш за Лику", стала одной из крупнейших в Хорватии за последние несколько лет. Её название происходит от региона Лика, где хранятся отходы.

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В прошлом году хорватские власти обнаружили вблизи города Госпич в Лике от 34 до 37 тысяч тонн отходов. Значительную их часть, по данным активистов, завезли из Италии в 2023–2024 годах.

Правительство пообещало очистить территорию, однако экологические организации утверждают, что работы продвигаются слишком медленно. Они заявляют, что отходы, среди которых могут быть медицинские и другие промышленные отходы, загрязняют воздух, почву и воду в Лике – регионе, известном обширными площадями практически нетронутой природы.

Протестующие держали плакаты с надписями: "Лёгкие Хорватии больше не могут дышать", "Остановите уничтожение Хорватии" и "Природа не прощает".

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в среду посетил Госпич и заявил, что правительство уже выбрало подрядчика для первого этапа очистки территории, который предусматривает вывоз отходов.

Напомним, в марте Европейское полицейское управление заявило об аресте более трёхсот человек в 70 странах в рамках борьбы с организованными преступными группировками, которых обвиняют в незаконной перевозке отходов в Европе.

Прошлой осенью национальная налоговая администрация Польши задержала 23 тонны незаконных отходов, перевозившихся из Германии.